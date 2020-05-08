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У меморіальному комплексі Бабин Яр планують відкрити освітній центр

Для Києва початок війни – це рана,  яка не заживає досі – нелюдської драми, яка розігралася в Бабиному Яру. Восени 1941 року  Дорогожичівського за 2 дні нацисти розстріляли 34 тис. євреїв.

У травневі  дні сюди приходять тисячі людей, щоб віддати шану, згадати і розказати про велике горе дітям. Окрім вже відомого  пам’ятника жертвам Бабиного Яру та Алеї пам’яті, вже давно виношується ідея створення унікального у Східній Європі меморіалу, який розкаже все про масове вбивство євреїв.

На базі музею планують відкрити науково-історичний освітній центр – для знання поколінь, розуміння та відновлення історичної справедливості. Це має стати  місцем роздумів, нагадування, місцем правди, шани і обіцянки – більше ніколи такого не допустити.

Художню концепцію меморіалу вже до кінця року мають представити наглядовій раді. У день пам’яті  Факти поспілкувались  з натхненниками і художнім керівником майбутнього історичного комплексу. Дивіться у сюжеті Андрія Гетьмана.

Факти ICTV раніше писали про те, що у Брюсселі відкрили виставку присвячену трагедії у Бабиному Яру.

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