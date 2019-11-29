Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

В Николаеве уже третий год не могут реконструировать шахматный клуб

В Николаеве затягивается реконструкция шахматного клуба, который является памятником архитектуры XIX века. Два года назад оттуда выселили детскую шахматно-шашечную школу, а работы начали в прошлом году.

Все время 400 детей с тренерами ищут свободные кабинеты в городских школах. Строители обещали сдать клуб уже в следующем месяце, но работы продлили на неизвестный срок.

Смотрите: Игра в шашки в коридорах и теннис в холле: школьный скандал на Волыни

Ремонтировать дом решили три года назад после обвала потолка. Больше года делали проект реставрации, искали 12 млн грн, выбирали подрядчика. Перед самым ремонтом оказалось, что могут обвалиться стены.

В областном управлении капитального строительства отрицают затягивание с реставрацией, сейчас строители меняют крышу.

Группа шахматистов занимается в кабинете музыки и труда гимназии №2. Многие школы отказались бесплатно выделять ежедневно классы на пять часов. Из-за нехватки помещений шахматная школа набрала на обучение в пять раз меньше детей.

Шахматный клуб посещали взрослые, проводили соревнования. Теперь из спортивного календаря вынуждены были вычеркнули некоторые турниры.

Если реконструкция шахматного клуба продлится до сентября, школа снова не наберет на обучение детей, волнуются тренеры.

Напомним, в Черновцах жители трехэтажки могут встретить зиму без крыши над головой.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

HelpyEyes и лечения меланомы: чем удивили украинцы на конкурсе инноваций в Сингапуре
Что делать, если у ребенка болит ухо: руководство к действию
Игра в шашки в коридорах и теннис в холле: школьный скандал на Волыни
В РФ семиклассник в школе “угощал” учеников ртутью из банки
Лишай у ребенка: что делать
Как сбить температуру у ребенка: лекарствами и народными методами
Что не так с законом про автокресла 2019 в Украине
Почему восьмой год не работает отель Одесса и когда его откроют

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка