В Николаеве уже третий год не могут реконструировать шахматный клуб

В Николаеве затягивается реконструкция шахматного клуба, который является памятником архитектуры XIX века. Два года назад оттуда выселили детскую шахматно-шашечную школу, а работы начали в прошлом году.

Все время 400 детей с тренерами ищут свободные кабинеты в городских школах. Строители обещали сдать клуб уже в следующем месяце, но работы продлили на неизвестный срок.

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Ремонтировать дом решили три года назад после обвала потолка. Больше года делали проект реставрации, искали 12 млн грн, выбирали подрядчика. Перед самым ремонтом оказалось, что могут обвалиться стены.

В областном управлении капитального строительства отрицают затягивание с реставрацией, сейчас строители меняют крышу.

Группа шахматистов занимается в кабинете музыки и труда гимназии №2. Многие школы отказались бесплатно выделять ежедневно классы на пять часов. Из-за нехватки помещений шахматная школа набрала на обучение в пять раз меньше детей.

Шахматный клуб посещали взрослые, проводили соревнования. Теперь из спортивного календаря вынуждены были вычеркнули некоторые турниры.

Если реконструкция шахматного клуба продлится до сентября, школа снова не наберет на обучение детей, волнуются тренеры.

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