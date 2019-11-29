У Миколаєві вже третій рік не можуть реконструювати шаховий клуб

В Миколаєві затягується реконструкція шахового клубу, який є архітектурною пам’яткою XIX століття. Два роки тому звідти виселили дитячу шахово-шашкову школу, а роботи розпочали лише торік.

Увесь час 400 дітей із тренерами шукають вільні кабінети у міських школах. Будівельники обіцяли здати клуб вже наступного місяця, але роботи подовжили на невідомий термін.

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Ремонтувати будинок вирішили три роки тому після обвалу стелі. Більше року робили проект реставрації, шукали 12 млн грн, обирали підрядника. Перед самим ремонтом виявилося, що можуть обвалитися стіни.

В обласному управлінні капітального будівництва заперечують зволікання з реставрацією, нині будівельники міняють дах.

Група шахістів займається у кабінеті музики і праці гімназії №2. Багато шкіл відмовилися безплатно виділяти щодня класи на п’ять годин. Через брак приміщень шахова школа набрала на навчання вп’ятеро менше дітей.

Шаховий клуб відвідували дорослі, проводили змагання. Тепер зі спортивного календаря змушені були викреслили деякі турніри.

Якщо реконструкція шахового клубу триватиме до вересня, школа знову не набере на навчання дітей, хвилюються тренери.

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