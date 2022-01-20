В художественном пространстве Артерия презентовали видео-арт по мотивам Густава Климта

Более полугода работы и вот первые посетители могут узнать как будто с середины работы одного из самых мистических художников мира – Густава Климта. В столичном пространстве Артерия презентовали видео-арт по мотивам его работ.

— Поскольку он богат образами, я думаю, что с этим материалом человеку который делал это видео, было интересно работать и удачно получилось.

Во многих работах мастера удачно совмещены символизм и эротизм, фатальность, нежность и жестокость, привлекательность и искушение. Ведь главная тема – любовь во всех ее проявлениях.

– Вокруг жизни Климта сложилось очень много легенд. Особенно по поводу его отношений с женщинами. Он жил страстями, и в этом он был подлинным.

Имерсивный видео-арт “Символизм любви” соединил в себе извечные темы жизни и смерти, шаткий баланс на грани чувственного эротизма и страсти.

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