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У мистецькому просторі Артерія презентували відео-арт за мотивами Густава Клімта

Олена Баранова Відеоредактор

Більше пів року роботи та ось перші відвідувачі мають змогу дізнатися наче з середини роботи одного з наймістичніших художників світу – Густава Клімта. У столичному мистецькому просторі Артерія презентували відео-арт за мотивами його робіт.

– Оскільки він багатий на образи, я думаю, що із цим матеріалом людині яка робила це відео, було цікаво працювати і вдало вийшло.

У багатьох роботах майстра вдало поєднано символізм та еротизм, фатальність, ніжність та жорстокість, привабливість та спокусу. Бо ж головна тема – кохання у всіх його проявах.

– Навколо життя Клімта склалося дуже багато легенд. Особливо щодо його стосунків із жінками. Він жив пристрастями, і в цьому він був справжнім.

Імерсивний відео-арт “Символізм кохання” поєднав у собі одвічні теми життя та смерті, хиткий баланс на межі чуттєвого еротизму та палкої пристрасті.

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