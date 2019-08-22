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В Новой Зеландии спикер на заседании парламента кормил младенца

Спикер парламента Новой Зеландии вел заседание с ребенком на руках. На своей странице в Twitter мужчина написал, что вместе с ним был VIP-гость.

Отец мальчика в это время докладывал перед депутатами, поэтому спикер его подменял. Он спокойно держал малыша на руках и кормил его из бутылочки.

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Спикер уже не первый раз помогает своим коллегам. Во время выступления одной из депутаток он держал на руках ее маленькую дочь. С 2017 года парламентариям Новой Зеландии разрешили работать и одновременно ухаживать за своими детьми.

Напомним, полиции Новой Зеландии удалось предотвратить попытку еще одного теракта на территории страны.

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