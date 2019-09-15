В Польше задержали двух украинцев, которые нелегально ввезли янтарь

Двух украинцев, которые представились правоохранителями, задержали накануне в Варшаве в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря.

Операцию проводило тамошнее Центральное антикоррупционное бюро.

Читайте: Кадровые чистки и война с янтарной мафией: зачем Зеленский ездил в Житомир

По информации польских силовиков, задержанные завезли из Украины в Польшу огромную партию солнечного камня. Сейчас дело украинцев передали в Национальную прокуратуру.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Житомирщине разоблачили судью, которая покрывала добычу янтаря.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.