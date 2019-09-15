У Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин
Двох українців, які представилися правоохоронцями, затримали напередодні у Варшаві в рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину.
Операцію проводило тамтешнє Центральне антикорупційне бюро.
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За інформацію польських силовиків, затримані завезли з України до Польщі величезну партію сонячного каменю. Нині справу українців передали у Національну прокуратуру.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Житомирщині викрили суддю, яка сприяла видобутку бурштину.
2019-09-15
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