В Раде подписали меморандум по подготовке закона о рынке земли – Разумков
Все фракции и депутатские группы в Верховной Раде подписали меморандум о совместной подготовке ко второму чтению проекта закона о рынке земли. Об этом заявил спикер Дмитрий Разумков.
Он добавил, что вопрос принятия рынка земли является не простым и этот процесс не может быть быстрым. Но то, что есть понимание между различными политическими силами в парламенте – назвал хорошим знаком.
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На этой неделе в парламенте происходили горячие дискуссии о рынке земли, в общем законопроекту выдвинули 4 тыс. поправок. В частности, дискутируют о том, сколько именно гектаров можно концентрировать в одних руках.
Напомним, Рада поддержала отмену книг учета для ФЛП, которые не платят НДС.