У Раді підписали меморандум із підготовки закону про ринок землі – Разумков

Усі фракції та депутатські групи у Верховній Раді підписали меморандум щодо спільної підготовки до другого читання проекту закону про ринок землі. Про це заявив спікер Дмитро Разумков.

Він додав, що питання ухвалення ринку землі є не простим і цей процес не може бути швидким. Але те, що є порозуміння між різними політичними силами в парламенті – назвав добрим знаком.

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Цього тижня в парламенті відбувалися гарячі дискусії щодо ринку землі, загалом до законопроекту висунули 4 тис. поправок. Зокрема, дискутують про те, скільки саме гектарів можна концентрувати в одних руках.

Нагадаємо, Рада підтримала скасування книг обліку для ФОПів, які не платять ПДВ.

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