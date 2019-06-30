В России из-за ливня затопило 13 населенных пунктов: город Тулун оказался под водой

Сибирский город Тулун оказался под водой.

Из-за сильных ливней, уровень воды в реках поднялся до критического. Подтоплено 13 населенных пунктов Иркутской области. Вода не только в частных домах, а добралась и многоэтажек.

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Уже два дня подряд с Тулуна эвакуируют людей. Ситуацию осложняют дороги, заблокированные потоками воды. Спасатели признаются, местным властям не хватает денег, чтобы оказать помощь всем одновременно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Харькове затопило метро.

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