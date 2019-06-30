У Росії через зливи затопило 13 населених пунктів: місто Тулун опинилося під водою
Сибірське місто Тулун опинилося під водою.
Через сильні зливи, рівень води в річках піднявся до критичного. Підтоплено 13 населених пунктів Іркутської області. Вода не лише у приватних будинках, а дісталася і багатоповерхівок.
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Уже два дні поспіль з Тулуна евакуйовують людей. Ситуацію ускладнюють дороги, заблоковані потоками води. Рятувальники зізнаються, місцевій владі не вистачає грошей, щоб надати допомогу всім одночасно.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Харкові затопило метро.
2019-06-30Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.