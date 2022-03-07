В России хаос! Граждане запасаются импортными товарами

Российские олигархи вывозят драгоценности за границу, а простые россияне наоборот пытаются как можно больше приобрести импортные товары — пока магазины не закрылись.

Уже теперь можно убедительно говорить, что каждый житель России испытывает на себе последствия путинской агрессии.

Украинская разведка предполагает, что российские богачи вывозят за границу свои ценности. А пока олигархи вывозят награбленное – часть россиян пытаются выгрести остатки импортной роскоши. Штурмуют перед закрытием магазин шведской мебели.

Украинцам не стоит надеяться, что там кто-то сбросит кровавого диктатора. Но россияне только сейчас начинают прозревать. И дальше будет только хуже. Русская история помнит и яростные бунты, и убийства своих вождей.

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