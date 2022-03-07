У Росії хаос! Громадяни запасаються імпортними товарами
Російські олігархи вивозять коштовності за кордон, а прості росіяни навпаки намагаються якомога більше придбати імпортних товарів – поки магазини не закрились.
Уже тепер можна переконливо говорити, кожен мешканець Росії відчуває на собі наслідки путінської агресії.
Українська розвідка припускає, що російські багачі вивозять за кордон свої цінності. А поки олігархи вивозять награбоване – частина росіян намагаються вигребти залишки імпортної розкоші. Штурмують перед закриттям магазин шведських меблів.
Українцям не варто сподіватися, що там, хтось скине кривавого диктатора. Та росіяни лише зараз починають прозрівати. І далі буде тільки гірше. Російська історія пам’ятає і люті бунти, і вбивства своїх вождів.
2022-03-07
Теги: Російська агресія