У Росії хаос! Громадяни запасаються імпортними товарами

Російські олігархи вивозять коштовності за кордон, а прості росіяни навпаки намагаються якомога більше придбати імпортних товарів – поки магазини не закрились.

Уже тепер можна переконливо говорити, кожен мешканець Росії відчуває на собі наслідки путінської агресії.

Українська розвідка припускає, що російські багачі вивозять за кордон свої цінності. А поки олігархи вивозять награбоване – частина росіян намагаються вигребти залишки імпортної розкоші. Штурмують перед закриттям магазин шведських меблів.

Українцям не варто сподіватися, що там, хтось скине кривавого диктатора. Та росіяни лише зараз починають прозрівати. І далі буде тільки гірше. Російська історія пам’ятає і люті бунти, і вбивства своїх вождів.

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