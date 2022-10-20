В Снигиревке оккупантов ожидает котел: Грабский о ситуации на юге

В контрнаступлении ВСУ на юге и Херсонской области, в частности, есть две важные точки – Снигиревка и Берислав, заявил военный эксперт Сергей Грабский в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

– То есть события могут развиваться вокруг этих двух городов. Разрешение ситуации будет зависеть от того, кто будет их контролировать. Как дальше будет развиваться наступление, к чему мы придем в ближайшие дни? Я надеюсь, что мы получим больше информации из наших официальных источников. Но то, что наступление там продолжается, это очевидно, – подчеркнул он.

Грабский считает вполне оправданными опасения россиян по поводу попадания в так называемый котел в районе Снигиревки.

– Этот котел совершенно очевиден. Я специально провел эту линию от Снигиревки до Берислава. Там еще есть река Ингулец, которая и является таким себе водоразделом. То есть фактически северная группировка противника окажется в котле, из которого они выскочить уже не смогут. Это физически невозможно сделать. Поэтому россияне так нервничают, – объяснил эксперт.

По его словам, эвакуация мирного населения из Херсона оккупантам нужна только для прикрытия вывода военных подразделений.

– Здесь никакого противоречия нет, почему они так настаивают на эвакуации гражданских. Ведь они перебрасывают военных, прикрываясь гражданскими. То есть если колонна идет, то она может быть разбавлена ​​автобусами с мирным населением, по которым ВСУ не будут стрелять, – подытожил Грабский.

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