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Факти / Відео / Україна

У Снігурівці на окупантів чекає котел: Грабський про ситуацію на півдні

Валентина Летяк редакторка стрічки Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

У контрнаступі ЗСУ на півдні та Херсонській області, зокрема, є дві важливі точки – Снігурівка та Берислав, заявив військовий експерт Сергій Грабський в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

– Тобто події можуть розвиватися навколо цих двох міст. Вирішення ситуації залежатиме від того, хто їх контролюватиме. Як далі розвиватиметься наступ, до чого ми прийдемо у найближчі дні? Я маю сподівання, що ми отримаємо більше інформації з наших офіційних джерел. Але те, що наступ там триває, це очевидно, – наголосив він.

Грабський вважає цілком виправданими побоювання росіян щодо потрапляння в так званий котел в районі Снігурівки.

– Цей котел абсолютно очевидний. Я спеціально провів цю лінію від Снігурівки до Берислава. Там ще є річка Інгулець, яка, власне, і є таким водорозділом. Тобто фактично північне угруповання противника опиниться в котлі, з якого вони вискочити вже не зможуть. Це фізично неможливо зробити. Тому росіяни так нервуються, – пояснив експерт.

За його словами, евакуація мирного населення з Херсона окупантам потрібна лише для прикриття виведення військових підрозділів.

– Тут жодного протиріччя немає, чому вони так наполягають на евакуації цивільних. Адже вони перекидають військових, прикриваючись цивільними. Тобто, якщо колона йде, то вона може бути розбавлена  автобусами з мирним населенням, по яким ЗСУ не стрілятимуть, – підсумував Грабський.

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