В сентябре снова подорожают молочные продукты

За последний месяц цены на молокопродукты в Украине выросли на 5%. В сентябре подорожание будет еще ощутимее.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока. Всего с начала года молочная корзина подорожала на 16%.

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Главная причина – кризисная ситуация в молочном скотоводстве. Людям невыгодно держать коров, ведь закупочная цена молока слишком низкая.

С начала года вырезали почти 12 тыс. рогатых, уменьшается и количество малых ферм.

Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе – 20%. Против 7% – в Германии, или 5% – в Польше, – говорят в Ассоциации.

Напомним, Украине разрешили экспортировать молочную продукцию в Японию.

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