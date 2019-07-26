Япония разрешила экспорт молочной продукции из Украины.

Япония включила Украину в список стран, из которых разрешено импортировать сырое молоко и молочные продукты (включая масло и сыр).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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На сайте ведомства также обнародованы требования для ввоза для молока и/или молочных продуктов, экспортируемых в Японию. Найти их можно в рубрике Международное сотрудничество – Требования стран мира.

Напомним, Факты ICTV писали, как проверить молоко на свежесть, антибиотики и примеси в домашних условиях.