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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украине разрешили экспортировать молочную продукцию в Японию

Япония разрешила экспорт молочной продукции из Украины.

Украине разрешили экспортировать молочную продукцию в Японию

Япония включила Украину в список стран, из которых разрешено импортировать сырое молоко и молочные продукты (включая масло и сыр).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте: Употребление молока снижает риск развития рака – ученые

На сайте ведомства также обнародованы требования для ввоза для молока и/или молочных продуктов, экспортируемых в Японию. Найти их можно в рубрике Международное сотрудничество – Требования стран мира.

Напомним, Факты ICTV писали, как проверить молоко на свежесть, антибиотики и примеси в домашних условиях.

Фото: Dreamstime

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