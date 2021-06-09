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В Винницкой области открыли новый кардиоцентр

В районной больнице города Могилев-Подольский, одного из отдаленных населенных пунктов Винницкой области, заработал кардиохирургический блок.

В нем есть ангиограф — уникальное оборудование, без которого современное оперативное вмешательство невозможно.

Ранее больные, у которых были проблемы с сердцем, очень часто теряли драгоценное время, добираясь в областную больницу. Теперь им могут помочь в местном медучреждении.

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В больнице уже провели первую операцию по стентированию. Местному жителю срочно необходимо было оперативное вмешательство, мужчина уже перенес микроинфаркт.

Такие кардиоблоки крайне необходимы в отдаленных больницах, потому что человека, пережившего инсульт или инфаркт, нужно спасать в ближайшие час-полтора.

Операция в Киеве

В Киеве прошли три операции по пересадке органов — сердца и двух почек.

Донору было 42 года, он умер от инсульта.

Подробнее об операциях в Украине читайте на Фактах ICTV.

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