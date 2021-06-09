У Вінницькій області відкрили новий кардіоцентр
У районній лікарні міста Могилів-Подільський, одного з найвіддаленіших населених пунктів Вінницької області, запрацював кардіохірургічний блок.
У ньому є ангіограф – унікальне обладнання, без якого сучасне оперативне втручання неможливе.
Раніше хворі, які мали проблеми із серцем, дуже часто втрачали дорогоцінний час, дістаючись до обласної лікарні. Тепер їм можуть допомогти у місцевому медзакладі.
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У лікарні вже провели першу операцію із стентування. Місцевому мешканцеві терміново потрібно було оперативне втручання, чоловік уже переніс мікроінфаркт.
Такі кардіозаклади вкрай необхідні у віддалених лікарнях, бо людину, яка пережила інсульт чи інфаркт, треба рятувати найближчі годину-півтори.
Операція у Києві
У Києві пройшли три операції з пересадки органів – серця та двох нирок.
Донору було 42 роки, він помер від інсульту.
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