Украина приближается к энергонезависимости: на западе развернули поиск газовых залежей

Несмотря на войну, Украина шаг за шагом приближается к энергонезависимости. Отечественные газовики даже в условиях военного положения бурят современные скважины и ищут все новые и новые залежи голубого топлива. В частности, и на западе Украины, где, как считалось ранее, остались только истощенные месторождения. Но этот тезис могут опровергнуть геологические исследования. Сейчас на перспективных участках проводят 3D-сейсмику, чтобы окончательно убедиться в потенциале отечественных недр.

Потенциально в украинских недрах еще немало газа, к которому буровые еще не добрались – речь идет о миллиардах и миллиардах кубометров. Однако чтобы выяснить, где именно этот газ залегает, и действительно ли его так много – в землю посылают сейсмические волны.

— Колебания уходят глубоко под землю и отражаются от подземных слоев. Далее мы их регистрируем и по результатам обработки получаем цифровую модель геологического строения этого месторождения, – отмечает главный геофизик проекта из 3D-исследований месторождения Роман Герасимчук.

Такие геологические исследования и поиск новых залежей газа на западе Украины беспрецедентны. Их развернули на площади более чем в 1,5 тыс. квадратных километров.

То, что у западных регионов Украины есть значительный, но нераскрытый потенциал по добыче газа, доказывает опыт наших западных соседей – Польши и Румынии. Там увеличили свою добычу именно после эффективных 3D-исследований. Повторить этот успех стремятся и в Украине.

Несмотря на войну, газодобытчики активно работают и на востоке страны. На днях там запустили новую мощную разведывательную скважину. А всего с начала года в Укргаздобыче пробурили 25 скважин. Благодаря современным подходам и технологиям буровые станки попадают точно в цель.

В дальнейших же планах – на основе проведенных 3D-исследований бурить глубокие (по 5-7 км), а также горизонтальные скважины. Именно они будут снабжать Украину газом в будущем. И даже в этом году, благодаря усилиям газодобытчиков, для украинцев газа также будет достаточно – и именно отечественной добычи, отмечает глава Нафтогаза:

— Я уверен, что Украина должна уже наконец-то обеспечивать себя газом украинского производства и не возвращаться к вопросам импорта никогда, — отметил Алексей Чернышев.

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