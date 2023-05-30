Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів

Попри війну, Україна крок за кроком наближається до енергонезалежності. Вітчизняні газовики навіть в умовах воєнного стану бурять сучасні свердловини та шукають усе нові й нові поклади блакитного палива. Зокрема, і на заході України, де, як вважали раніше, залишилися лише виснажені родовища. Та нині цю тезу можуть спростувати геологічні дослідження. Нині на перспективних ділянках проводять 3D-сейсміку, аби остаточно пересвідчитися в потенціалі вітчизняних надр.

Потенційно в українських надрах ще чимало газу, до якого бурові ще не дісталися – йдеться про мільярди та мільярди кубометрів. Проте, щоб з’ясувати, де саме цей газ залягає, і чи справді його так багато – у землю посилають сейсмічні хвилі.

– Коливання йдуть глибоко під землю і відбиваються від підземних шарів. Далі ми їх реєструємо і за результатами обробки отримуємо цифрову модель геологічної будови цього родовища, – зазначає головний геофізик проєкту з 3D-досліджень родовища Роман Герасимчук.

Такі геологічні дослідження та пошук нових покладів газу на заході України – безпрецедентні. Їх розгорнули на площі у понад 1,5 тис. квадратних кілометрів.

Те, що західні регіони України мають значний, але нерозкритий потенціал з видобутку газу, доводить досвід наших західних сусідів – Польщі та Румунії. Там збільшили власний видобуток саме після ефективних 3D-досліджень. Повторити цей успіх прагнуть і в Україні.

Попри війну, газовидобувники активно працюють і на сході країни. Днями там запустили нову потужну розвідувальну свердловину. А всього з початку року в Укргазвидобуванні пробурили аж 25 свердловин. Завдяки сучасним підходам і технологіям бурові верстати потрапляють точно в ціль.

У подальших планах – на основі проведених 3D-досліджень бурити глибокі (по 5-7 км), а також горизонтальні свердловини. Саме вони забезпечуватимуть Україну газом у майбутньому. Та навіть цього року, завдяки зусиллям газовидобувників, для українців газу також буде вдосталь – і саме вітчизняного видобутку, наголошує голова Нафтогазу:

– Я впевнений, що Україна має вже нарешті забезпечувати себе газом українського виробництва і не повертатися до питань імпорту ніколи, – зазначив Олексій Чернишов.

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