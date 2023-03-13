Украина станет главным хранилищем европейского газа! Новый проект Нафтогаза

Газовые подземные хранилища многие представляют как огромные баллоны, зарытые в землю. На самом же деле это в большинстве своем природные месторождения газа, из которых в прошлом уже добыли топливо. Впоследствии их дооборудовали так, чтобы газ можно было не только выкачивать, но и закачивать – в природные герметичные полости глубоко под землей. Летом в них накапливают топливо, а зимой забирают. По мощности украинские подземки – самые большие в Европе и третьи в мире.

— Это 31 млрд кубометров мощностей, которые мы можем предложить, часть из них, для наших европейских соседей, – говорит Алексей Чернышов, председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

Три года назад иностранцы держали в наших хранилищах около 10 млрд кубов. Но потом объемы упали. Сейчас украинские мощности снова актуальны для ЕС. Ведь до следующей зимы нужно сформировать запасы, но такая возможность есть далеко не у каждой страны. Например, в Литве, Эстонии или Молдове вообще нет подземных хранилищ. Зато рядом есть украинские.

— Украинские подземные хранилища газа, особенно в западной части, имеют выгодное географическое расположение. Они приближены к границе и соединены с газотранспортными системами наших соседей, — говорит Роман Малютин, в. о. гендиректора Оператора ПХГ Украины — Укртрансгаза.

Пока Украина может хранить в своих подземках до 15 млрд кубов топлива. Но чтобы стать ключевой газовой кладовкой Европы, нужно не просто иметь хранилища, но и доказать, что на них не влияют “третьи лица”, в данном случае – россияне. Таковы сейчас требования ко всем европейским операторам по подземному хранению газа. Чтобы подтвердить свою независимость и не сорвать сезон закачки, они должны пройти сертификацию.

— Это будет гарантировать, что ни один человек или компании, близкие к России или связанные с ней, не оказывают никакого влияния на работу операторов газохранилищ. Это основная причина, – подчеркивает Артур Лорковский, директор секретариата Энергетического сообщества.

Сертификацию сейчас проходит и украинский оператор ПХГ. К тому же, он начал эту процедуру одним из первых среди европейских коллег. 1 марта предварительное положительное заключение о сертификации принял украинский регулятор. А вскоре ждут заключения секретариата Энергетического сообщества. Без такой сертификации мы потеряли бы возможность работать с газом стран ЕС. Успешное завершение процесса даст право хранить в украинских ПХГ европейские запасы топлива.

— Уверен, что в этом году, когда определенные настроения по подготовке к следующему отопительному сезону, которые абсолютно обоснованы, будут базироваться кое-где на перестраховании, на загрузке большего объема газа, наши украинские мощности понадобятся нашим европейским коллегам, — уверен Алексей Чернышов, председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

В этот отопительный сезон страны Европы выстояли перед энергетическим шантажом России именно благодаря рекордным запасам газа в ПХГ. К следующей зиме будут готовиться еще более тщательно. Так что окончательная интеграция украинских хранилищ в европейский рынок газа актуальна как никогда раньше.

— Транзит российского газа через Украину минимизируется. И рано или поздно – вообще остановится. Поэтому украинский газовый сектор нуждается в новой бизнес-модели. Одна из возможностей – это использование европейскими компаниями украинских подземных газохранилищ, их интеграция в европейский рынок, – говорит Артур Лорковский, директор секретариата Энергетического сообщества.

Таким образом, Украина останется ключевым партнером ЕС в газовом секторе даже после окончательной остановки транзита российского газа. Для украинских потребителей это важно тем, что существующую газовую инфраструктуру не оставят на произвол судьбы, а даже будут развивать, однако уже без интересов России.

— Украина имеет исторический шанс, используя свои беспрецедентные объемы в подземных хранилищах, стать так называемым энергетическим средоточием, которое будет обеспечивать и Европейский Союз, и Украину, – подчеркивает Алексей Чернышов, председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

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