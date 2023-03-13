Україна стане головним сховищем європейського газу! Новий проєкт Нафтогазу

Газові підземні сховища багато хто уявляє як величезні балони, закопані в землю. Насправді ж це здебільшого природні родовища газу, з яких у минулому вже видобули паливо. Згодом їх дообладнали так, щоб газ можна було не лише викачувати, а й закачувати – у природні герметичні порожнини глибоко під землею. Улітку в них накопичують, а взимку – відбирають паливо. За потужністю українські підземки – найбільші в Європі та треті у світі:

– Це 31 млрд кубічних метрів потужностей, які ми можемо запропонувати, частину з них, для наших європейських сусідів, – каже Олексій Чернишов, голова правління НАК Нафтогаз України.

Три роки тому іноземці вже зберігали в наших сховищах близько 10 млрд кубів. Але потім обсяги впали. Нині ж українські потужності знову актуальні для ЄС. Адже до наступної зими потрібно сформувати запаси, але така можливість є далеко не в кожної країни. Наприклад, у Литві, Естонії чи Молдові узагалі немає підземних сховищ. Зате поруч є українські.

– Українські підземні сховища газу, особливо ті, що розташовані в західній частині, мають вигідне географічне розташування. Вони наближені до кордону та поєднані з газотранспортними системами наших сусідів, – розповідає Роман Малютін, т. в. о гендиректора Оператора ПСГ України – Укртрансгазу.

Наразі Україна може зберігати у своїх підземках до 15 млрд кубів палива. Та аби стати ключовою газовою коморою Європи, потрібно не просто мати сховища, а й довести, що на них не мають впливу “треті особи”, у нашому випадку – росіяни. Такі зараз вимоги до всіх європейських операторів із підземного зберігання газу. Щоб підтвердити свою незалежність і не зірвати сезон закачування, вони мають пройти сертифікацію.

– Це гарантуватиме, що жодна особа чи компанії, які є близькими до Росії чи пов’язані з нею, не мають жодного впливу на роботу операторів газосховищ. Це основна причина, – підкреслює Артур Лорковський, директор секретаріату Енергетичного співтовариства.

Сертифікацію нині проходить і український оператор ПСГ. До того ж він розпочав цю процедуру одним із перших серед європейських колег. 1 березня попередній позитивний висновок про сертифікацію ухвалив український регулятор. А невдовзі очікують висновку секретаріату Енергетичного співтовариства. Без такої сертифікації ми би втратили можливість працювати з газом країн ЄС. Натомість успішне завершення процесу дасть право зберігати в українських ПСГ європейські запаси палива.

– Впевнений, що в цьому році, коли певні настрої щодо підготовки до наступного опалювального сезону, які абсолютно обґрунтовані, будуть базуватися подекуди на перестрахуванні, на закачуванні більшого об’єму газу, наші українські потужності знадобляться нашим європейським колегам, – впевнений Олексій Чернишов, голова правління НАК Нафтогаз України.

У цей опалювальний сезон країни Європи встояли перед енергетичним шантажем Росії саме завдяки рекордним запасам газу в ПСГ. До наступної зими готуватимуться ще ретельніше. Тож остаточна інтеграція українських сховищ в європейський ринок газу актуальна як ніколи раніше.

– Транзит російського газу через Україну мінімізують. І рано чи пізно – узагалі зупинять. Тому українському газовому сектору потрібна нова бізнес-модель. Одна з можливостей – це використання європейськими компаніями українських підземних газосховищ, їх інтеграція в європейський ринок, – впевнений Артур Лорковський, директор секретаріату Енергетичного співтовариства.

Так Україна залишиться ключовим партнером ЄС у газовому секторі навіть після остаточної зупинки транзиту російського газу. Для українських споживачів це важливо тим, що газову інфраструктуру не покинуть напризволяще, а навіть розвиватимуть, проте вже без інтересів Росії.

– Україна має історичний шанс, використовуючи свої безпрецедентні об’єми в підземних сховищах, стати так званим енергетичним стореджем, який буде забезпечувати і Європейський Союз, і Україну, – підкреслює Олексій Чернишов, голова правління НАК Нафтогаз України.

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