Украинцы тестируют PayPal: как работает система и доступные функции

Украинцы начинают регистрироваться в системе PayPal. Она позволяет платить из Украины в зарубежных онлайн-магазинах и теперь — переводить деньги с заграничной карты на нашу и наоборот.

Все, что нужно сделать – зайти на сайт, указать свой e-mail и указать реквизиты карт. Это можно было делать и раньше, из кошелька можно было платить на зарубежных сайтах, но опции перевода денег с PayPal на украинскую карту не было.

В Минцифре, где работали над этим проектом несколько лет, говорят, решение PayPal быстро зайти на наш рынок во время войны и одновременно выйти из российского, беспрецедентное.

Саму почву готовили давно, но компания держала Украину в так называемом шорт-листе. Именно война расставила приоритеты.

Система перевода средств на время даже отказалась от доходов, чтобы украинцы не переплачивали за услуги и могли помогать друг другу.

– Обычно это занимает до 6 месяцев, а не недель. Они там круглые сутки работали. Для них эта история точно не прибыльна. Потому что для украинцев они отменили все тарифы, ты ничего не платишь вообще. Ты заходишь у себя в PayPal, вводишь его e-mail, сумму – все, отправил, – объясняет заместитель главы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков.

Единственное, что не работает пока в Украине – корпоративные кошельки, например, счета фондов или организаций. Однако их обещают запустить позже.

В Кабмине надеются, что благодаря системе PayPal украинцы смогут более эффективно продавать свои товары на зарубежных платформах и так помогут восстановиться нашей экономике.

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