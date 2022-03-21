Українці тестують PayPal: як працює система та доступні функції

Українці починають реєструватися у системі PayPal. Вона дозволяє розраховуватися з України у закордонних онлайн-магазинах і відтепер – переказувати гроші із закордонної картки на нашу і навпаки.

Усе, що треба зробити – зайти на сайт, вказати свій e-mail та зазначити реквізити карток. Це можна було робити і раніше, із гаманця можна було платити на закордонних сайтах, але опції переказу грошей із PayPal на українcьку картку не було.

У Мінцифри, де працювали над цим проєктом кілька років, кажуть, рішення PayPal швидко зайти на наш ринок під час війни та одночасно вийти із російського, є безпрецедентним.

Сам ґрунт готували давно, але компанія тримала Україну у так званому шорт-листі. Саме війна розставила пріоритети.

Система переказу коштів на деякий час навіть відмовилась від доходів, аби українці не переплачували за послуги та могли допомагати одне одному.

– Зазвичай це займає до 6 місяців, а не тижнів. Вони там цілодобово працювали. Для них ця історія точно не прибуткова. Тому що для українців вони скасували усі тарифи, ти не платиш нічого взагалі. Ти заходиш у себе у PayPal, вводиш його e-mail, суму – все, відправив, – пояснює заступник глави Мінцифри з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Єдине, що не працює поки в Україні – корпоративні гаманці, наприклад, рахунки фондів чи організацій. Однак їх обіцяють запустити згодом.

У Кабміні сподіваються, що завдяки системі PayPal українці зможуть ефективніше продавати свої товари на закордонних платформах і так допоможуть відновитися нашій економіці.

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