Українці в Польщі: що таке PESEL і статус тимчасового захисту

Якщо ви перетнули кордон Польщі після 24 лютого – знайте, ви перебуваєте тут легально і можете у країні 18 місяців, тобто 1,5 року.

Чомусь існує така переконаність, що обов’язково приїхавши у Польщу треба документально оформлювати біженство. Не треба. Точніше не обов’язково.

І, до речі, з початком повномасштабної російської агресії ввели ще й таке поняття як “тимчасовий захист” для українців у Європі. Він кардинально відрізняється від “біженства”, та про це трішки згодом.

Спочатку PESEL

Насамперед потрібно у Польщі отримати PESEL. Це такий собі польський ідентифікаційний номер. З ним ви зможете користуватися різними послугами, такими як медичне обслуговування або соціальні виплати, створити фірму і все це на тих самих умовах, що й поляки. Видають його і дітям і дорослим.

Подати клопотання у муніципалітет міста або в управління гміни (це типу нашої районної адміністрації) треба впродовж 60 днів від дати перетину польського кордону.

Також для видачі PESEL працюють спеціальні пункти, адреси яких можете знайти на офіційному сайті для українців у Польщі: https://www.gov.pl

Для отримання PESEL потрібен паспорт, український або закордонний. На місці треба заповнити заяву, а ще сфотографуватися – це безкоштовно.

Уже під час оформлення бов’язково вкажіть, що хочете створити довірений онлайн профіль. Це швидко, і в майбутньому значно полегшить підтягування ваших документів з онлайн реєстрів.

Разом із чергою, які є усюди, і безпосереднім оформленням документів ви витратите до двох годин часу. PESEL ви отримаєте одразу на руки.

Там само вам мають сказати, куди звернутися для оформлення заяви на отримання одноразової виплати від Польщі.

І тут вам уже знадобиться PESEL. Грошова допомога становить 300 злотих. А ще 500 злотих на дитину. І стільки ж на ліки.

Ці кошти мають зарахуватися на банківський рахунок. Тож після того, як оформите PESEL зверніться до будь якого банку і відкрийте рахунок. Для українців це швидко і безкоштовно.

Щодо статусу українців

Згідно зі спеціальним польським законом про допомогу громадянам України, усі українці, які легально тут перебувають від 24 лютого уже одразу вважаються особами, які користуються тимчасовим захистом. А відтак автоматично українці мають право на працевлаштування, отримання медичної допомоги, соцвиплат, освіту тощо.

Цікаво, що після дев’яти місяців перебування в Польщі ви зможете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на три роки.

Однак варто також врахувати, якщо ви залишите Польщу більше, ніж на місяць, тимчасовий захист буде анульовано. А повернутися до України із тимчасовим захистом ви зможете у будь-який момент.

Чого не можна сказати про людей у статусі біженців.

У оформленні біженства взагалі є чимало підводних каменів.

По-перше саме оформлення біженства, воно займає щонайменше півроку, а то й рік і на цей час ви не маєте права працювати, виїжджати з Польщі, навіть в Україну. А на відміну від тимчасового захисту у статусі біженця, ви мусите проживати лише у визначених владою закладах для розміщення біженців.

І оформити міжнародний захист, тобто біженство можна лише у першій країні куди ви прибуваєте з України. Тимчасове ж – у будь якій країні ЄС. Але разом з тим у статусі біженця вам надають житло, типу гуртожитків, платять соцвиплати, а після довгого оформлення допомагають і з роботою.

Гарну порівняльну таблицю тимчасового захисту і міжнародного опублікував офіс президента України.

А усі нюанси детально описані на сторінках польского уряду та Європейського союзу:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk#—2

https://www.gov.pl/web/ua/Lehalne-perebuvannya-v-Polshchi

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