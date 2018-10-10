Украинец, русский или поляк? Интересные факты о Казимире Малевиче

Украина – в культурной жизни Парижа, там говорят о украинском авангарде. Французы с удивлением узнают, что Малевич из Киева, ведь Москва делает все, чтобы в Европе его считали русским художником.

Месяц украинского авангарда в Париже – это дефиле платьев-картин, презентация документального фильма и книги. Все эти события связаны с именем автора знаменитого черного квадрата – Казимиром Малевичем, его своим называют и украинцы, и русские, и поляки.

Французские искусствоведы относят Малевича к группе русских художников, несмотря на то, что он родился в Киеве, но об этом факте не так часто и говорят.

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Малевич стал абстракционистом, потому что он прошел через период народного искусства.

Уже, будучи известным авангардистом, Малевич, работал в Киеве и здесь провел свою последнюю прижизненную выставку. Искусствоведы утверждают, что есть все основания выделять отдельный период в жизни Малевича – киевский. Книгу об этом, переведенную на французский, презентовали в Париже.

Проект Парижский путеводитель украинского авангарда сосредоточен не только на происхождении Казимира Малевича, но и на влиянии его творчества на развитие мирового искусства и дизайна, в частности современного.

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Опубликовано Октябрь, 10 в 14:35



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