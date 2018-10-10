Українець, росіянин чи поляк? Цікаві факти про Казимира Малевича

Україна – в культурному житті Парижа, там говорять про український авангард. Французи з подивом дізнаються, що Малевич з Києва, адже Москва робить все, щоб у Європі його вважали російським художником.

Місяць українського авангарду в Парижі – це дефіле суконь-картин, презентація документального фільму і книги. Всі ці події пов’язані з ім’ям автора знаменитого чорного квадрату – Казимиром Малевичем, його своїм називають і українці, і росіяни, і поляки.

Французькі мистецтвознавці зараховують Малевича до групи російських художників, попри те, що він народився у Києві, але про цей факт не так і часто говорять.

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Малевич став абстракціоністом, тому що він пройшов через період народного мистецтва.

Вже, будучи відомим авангардистом, Малевич, працював у Києві і тут провів свою останню прижиттєву виставку. Мистецтвознавці переконують, що є всі підстави виділяти окремий період у житті Малевича – київський. Книгу про це, перекладену французькою, презентували у Парижі.

Проект Паризький путівник українського авангарду зосереджений не лише на походженні Казимира Малевича, але і на впливі його творчості на розвиток світового мистецтва і дизайну, зокрема сучасного.

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Опубліковано Жовтень, 10 в 14:35



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