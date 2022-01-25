Украинская армия готова к любым сценариям: Резников о возможном нападении России

В Генштабе Вооруженных сил Украины убеждены, что пока нет предпосылок для российского вторжения. Однако украинская армия готова к любым сценариям.

Насколько реальна угроза вооруженной агрессии Кремля и готова ли к ней Украина обсуждали в студии программы Свобода Слова на ICTV.

Как отмечают в Генштабе, на украинско-российской границе Москва пока не создала и не подтянула ни одной ударной группировки, свидетельствующей о вероятном наступлении.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в случае открытой атаки украинская армия готова дать отпор, а международные партнеры обещают помочь с вооружением.

— Мы ведем переговоры относительно всех наших потребностей. Раскрывать нюансы, что именно и как и в каком количестве, и когда мы получим от наших партнеров, пока не могу в публичном пространстве. Но поверьте, что в той помощи очень много вещей, о которых мы с вами мечтали раньше, — сказал министр.

По словам бывшего президента Польши Александра Квасневского, Россия хорошо осознает последствия вооруженной агрессии, поэтому на нее не решится. Однако она продолжит гибридные атаки в информационной, энергетической и экономической сферах.

По мнению Квасневского, главной целью Кремля является посеять панику в Украине.

– Мы как НАТО, мы как Запад, как Польша и ваши соседи должны делать все, чтобы поддержать стабильную и независимую Украину. Я думаю, что политические меры, которые были приняты в последние дни, положительные, — сказал Александр Квасневский, президент Польши 1996-2005 годов.

В СНБО не видят оснований для паники и отмечают, что гибридные атаки россиян нам пока удается отбивать, а энергетический кризис Украине не грозит.

— Мы только видели премьера, выступавшего под лозунгом “в Багдаде все спокойно”. Но мы видим, что ценные бумаги добились рекордных уровней. Мы фактически отрезаны от финансовых рынков. Курс гривны, все видят, когда идут по улице, одновременно видят и цены в супермаркетах, — сказал Павел Климкин, министр иностранных дел 2014–2019 гг.

В МИД признают – это так финансовые рынки отреагировали на начало эвакуации некоторых посольств в Украине. Глава ведомства отмечает, оснований для выезда из страны нет, и из 129 посольств 125 работают в обычном режиме.

Так же и международные организации – ЕС, НАТО свою деятельность сворачивать не будут.

– Они проинформировали сегодня МИД, что не имеют оснований для эвакуации, продолжают работать в полном штате и с семьями. Я никоим образом не хочу умалять ситуацию, уровень угрозы, но все должно делаться вовремя и продуманно, – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В то же время украинские политики надеются, что международное сообщество сможет дожать Путина и российский президент успокоится. Однако, сколько будут продолжаться переговоры с Москвой, никто прогнозировать не берется.

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