Українська армія готова до будь-яких сценаріїв: Резніков про можливий напад Росії

У Генштабі Збройних сил України переконані, що наразі немає передумов для російського вторгнення. Проте українська армія готова до будь-яких сценаріїв.

Наскільки реальна загроза збройної агресії Кремля та чи готова до неї Україна – обговорювали у студії програми Свобода Слова на ICTV.

Як зазначають у Генштабі, на українсько-російському кордоні Москва поки не створила і не підтягнула жодного ударного угрупування, яке свідчило б про ймовірний наступ.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, у разі відкритої атаки українське військо готове дати відсіч, а міжнародні партнери обіцяють допомогти з озброєнням.

– Ми ведемо перемовини щодо усіх наших потреб. Розкривати нюанси, що саме і в який спосіб, і в якій кількості, і коли ми отримаємо від наших партнерів, наразі не можу в публічному просторі. Але повірте, що в тій допомозі є дуже багато речей, про які ми з вами мріяли раніше, – сказав міністр.

За словами колишнього президента Польщі Александра Кваснєвського переконаний, Росія добре усвідомлює наслідки збройної агресії, тому на неї не наважиться. Однак вона продовжить гібридні атаки в інформаційній, енергетичній та економічній сферах.

На думку Кваснєвського, головною метою Кремля є посіяти паніку в Україні.

– Ми як НАТО, ми як Захід, як Польща та ваші сусіди повинні робити все, щоб підтримати стабільну і незалежну Україну. Я думаю, що політичні заходи, які були вжиті останніми днями, позитивні, – сказав Олександр Кваснєвський, президент Польщі 1996-2005 років.

В РНБО не бачать підстав для паніки і зазначають, що гібридні атаки росіян нам поки що вдається відбивати, а енергетична криза Україні не загрожує.

– Ми щойно бачили прем’єра, який виступав під гаслом “в Багдаді все спокойно”. Але ми бачимо, що цінні папери досягли рекордних рівнів. Ми фактично відрізані від фінансових ринків. Курс гривні, всі бачать, коли йдуть вулицею, одночасно бачать і ціни в супермаркетах, – сказав Павло Клімкін, міністр закордонних справ 2014–2019 рр.

В МЗС визнають – це так фінансові ринки відреагували на початок евакуації деяких посольств в Україні. Очільник відомства наголошує, підстав для виїзду з країни немає, і зі 129 посольств 125 працюють у звичайному режимі.

Так само й міжнародні організації – ЄС, НАТО свою діяльність згортати не будуть.

– Вони поінформували сьогодні МЗС, що не мають підстав для евакуації, продовжують працювати в повному штаті і з родинами. Я жодним чином не хочу применшити ситуацію, рівень загрози, але все має робитися вчасно і продумано, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас українські політики сподівається, що міжнародна спільнота зможе дотиснути Путіна і російський президент вгамується. Однак скільки триватимуть перемовини з Москвою ніхто прогнозувати не береться.

Нагадаємо, що 26 січня відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії.

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