Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает

С 28 апреля Россия выпустила по Украине 67 ракет и 114 беспилотников. Это данные Военно-воздушных сил Украины. Большинство из них удалось сбить украинской ПВО. А недавно наши военные сбили под Киевом самую современную российскую гиперзвуковую ракету – Кинжал – оружие, которое раньше считали сверхсложной целью. Это стало возможным благодаря американскому комплексу Patriot.

Когда киевляне слышат сирену, они все больше верят в украинскую ПВО. В то же время, противовоздушные силы уже на позициях под Киевом выискивают вражеские дроны и ракеты.

— Задолго до сирены мы уже знаем причины ее звучания. То есть, в море носители крылатых ракет морского базирования, вышедших из бухты, есть стратегическая авиация, поднявшаяся в воздух в глубине территории России, есть признаки того, что были запущены дроны-камикадзе. Мы знаем подлетное время к нашим объектам. У каждой организации противовоздушной обороны есть список объектов. Мы анализируем, за сколько времени долетит воздушная цель к нашему объекту. В соответствии с этим мы приводимся в степень готовности к его уничтожению, – рассказывает командир бригады командования ПВО Центр с позывным Гранит.

В противовоздушной обороне говорят, что каждая сбитая вражеская цель – это сотни спасенных жизней. Командир бригады противовоздушной обороны вспоминает, что тяжелее всего было в начале полномасштабного вторжения, когда еще в первый день большой войны по его бригаде враг выпустил 20 ракет, уничтожив командный пост, казармы и убив людей. Теперь у защитников неба нет фиксированных позиций – они работают как мобильные команды.

Но со временем, благодаря международной помощи и опыту украинских воинов, ситуация кардинально изменилась. Особенно это заметно во время последних вражеских атак по Киеву, когда украинские силы ПВО сбивают практически все вражеские объекты.

В то же время спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сейчас наиболее эффективно удается сбивать определенные крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе. Но противник использует и другие ракеты, такие как Искандер, которые сбивать сложнее. Также пока нет средств, чтобы отогнать от границ российские самолеты, которые в последнее время ежедневно сбрасывают управляемые авиационные бомбы на прифронтовые участки. Чтобы этому противостоять нужны современные истребители F-16.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.