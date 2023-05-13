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Українська система ППО: як працює та чого їй не вистачає

З 28 квітня Росія випустила по Україні 67 ракет і 114 безпілотників. Це дані Військово-повітряних сил України. Більшість із них вдалося поцілити українській ППО. А нещодавно наші військові збили під Києвом найсучаснішу російську гіперзвукову ракету – Кинджал – зброю, яку раніше вважали надскладною ціллю. Це стало можливим завдяки американському комплексу Patriot.

Коли кияни чують сирену, вони найбільше вірять в українську ППО. Водночас, протиповітряні сили вже на позиціях під Києвом чатують на ворожі дрони та ракети.

– Задовго до сирени ми вже знаєм причини її озвучення. Тобто, є в морі носії крилатих ракет морського базування, які вийшли з бухти, є стратегічна авіація, яка піднялась в повітря в глибині території Росії, є ознаки того, що були запущені дрони-камікадзе. Ми знаємо підльотний час до наших об’єктів. У кожної організації протиповітряної оборони є перелік об’єктів. Ми аналізуємо, за скільки часу дістанеться повітряна ціль до нашого об’єкту. У відповідності до цього ми приводимося в ступінь готовності до його знищення, – розповідає командир бригади командування ППО Центр з позивним Граніт.

У протиповітряній обороні кажуть, що кожна збита ворожа ціль – це сотні врятованих життів. Командир бригади протиповітряної оборони згадує, що найважче було на початку повномасштабного вторгнення, коли ще в перший день великої війни по його бригаді ворог випустив 20 ракет, знищивши командний пост, казарми та вбивши людей. Тепер в оборонців неба немає фіксованих позицій – вони працюють як мобільні команди.

Та з часом, завдяки міжнародній допомозі та досвіду українських воїнів, ситуація кардинально змінилася. Особливо це помітно під час останніх ворожих атак по Києву, коли українські сили ППО збивають практично всі ворожі об’єкти.

Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що нині найефективніше вдається збивати певні крилаті ракети та іранські дрони-камікадзе. Але противник використовує й інші ракети, такі як Іскандер, які збивати складніше. Також поки немає засобів, щоб відігнати від кордонів російські літаки, які останнім часом чи не щодня скидають керовані авіаційні бомби на прифронтові ділянки. Аби цьому протистояти потрібні сучасні винищувачі F-16.

авіація РФ, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Ракетні удари Росії
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