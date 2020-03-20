Украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса
Украинские исследователи разработали тест-системы на выявление коронавируса.
В Институте молекулярной биологии и генетики НАН рассказали, что работа продолжалась три месяца.
Китай предоставил странам всю генетическую информацию для анализа.
Украинские ученые утверждают, что схема диагностики оригинальная, отличается от зарубежных тест-систем Covid-19. Сейчас этот тест готовят к выпуску на базе Института молекулярной биологии и генетики.
Напомним, первый украинец смог вылечиться после инфецирования новым коронавирусом.
2020-03-20
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