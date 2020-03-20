Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Украинские исследователи разработали тесты для диагностики коронавируса

Украинские исследователи разработали тест-системы на выявление коронавируса.

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН рассказали, что работа продолжалась три месяца.

Китай предоставил странам всю генетическую информацию для анализа.

Украинские ученые утверждают, что схема диагностики оригинальная, отличается от зарубежных тест-систем Covid-19. Сейчас этот тест готовят к выпуску на базе Института молекулярной биологии и генетики.

Напомним, первый украинец смог вылечиться после инфецирования новым коронавирусом.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

The Hardkiss, Джамала и Coldplay. Звезды дают бесплатные онлайн-концерты с карантина
The Hardkiss, Джамала и Coldplay. Звезды дают бесплатные онлайн-концерты с карантина
Uber бесплатно будет подвозить медработников на работу — список городов
Uber бесплатно будет подвозить медработников на работу — список городов
Доставка продуктов на дом: три лучших онлайн-сервиса
Доставка продуктов на дом: три лучших онлайн-сервиса
Польша может продлить запрет въезда для иностранцев до середины апреля
Польша может продлить запрет въезда для иностранцев до середины апреля
Один из руководителей Нафтогаза Фаворов заразился коронавирусом
Один из руководителей Нафтогаза Фаворов заразился коронавирусом
Видеоконференции и дроны. Как мир приспосабливается к реалиям коронавируса
Видеоконференции и дроны. Как мир приспосабливается к реалиям коронавируса
Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения
Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения
Возвращение футбола возможно лишь в 2021 году — немецкий вирусолог
Возвращение футбола возможно лишь в 2021 году — немецкий вирусолог

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка