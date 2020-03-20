Українські дослідники розробили тести для діагностики коронавірусу
Українські дослідники розробили тест-системи на виявлення коронавірусу.
В Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук розповіли, що робота тривала три місяці.
Китай надав країнам усю генетичну інформацію для аналізу.
Українські науковці стверджують, що схема діагностики оригінальна, відрізняється від закордонних тест-систем Covid-19. Нині цей тест готують до випуску на базі Інституту молекулярної біології і генетики.
Нагадаємо, перший українець зміг вилікуватися після зараження новим коронавірусом.
2020-03-20
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