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Українські дослідники розробили тести для діагностики коронавірусу

Українські дослідники розробили тест-системи на виявлення коронавірусу.

В Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук розповіли, що робота тривала три місяці.

Китай надав країнам усю генетичну інформацію для аналізу.

Українські науковці стверджують, що схема діагностики оригінальна, відрізняється від закордонних тест-систем Covid-19. Нині цей тест готують до випуску на базі Інституту молекулярної біології і генетики.

Нагадаємо, перший українець зміг вилікуватися після зараження новим коронавірусом.

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