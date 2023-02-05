Украинские города ждет масштабное послевоенное восстановление: что известно о градостроительной реформе

Уничтоженные россиянами украинские города ждет масштабное послевоенное восстановление. И перед ее началом украинцы имеют шанс наконец усвоить предыдущие ошибки незаконных и хаотичных застроек, и сделать наши города комфортными, привлекательными, инфраструктурно продуманными по примеру тех, которыми восхищаемся за рубежом.

Помочь в этом должна была бы градостроительная реформа, за нее уже проголосовали в парламенте в декабре. Но документ №5655 вызвал волну критики — мэры городов, архитекторы, общественность написали петицию с требованием ветировать документ. Мол, это изменения на руку застройщиками, а не нашим городам. Президент принятый законопроект до сих пор не подписал, хотя должен был сделать это еще в начале января.

Уничтожение исторических зданий под новые офисы или ТРЦ, высотные монстры, ужасные пристройки или огромные недострои, тысячи обманутых инвесторов. За десятки лет градостроительство обросло коррупцией, а наши областные центры превратились в бетонные джунгли, где нет места комфортным школам, садикам и паркам.

Поэтому парламент взялся за градостроительную реформу, которую разрабатывали еще до войны. Инициатор изменений Елена Шуляк стремится уничтожить коррупционные схемы и создать прозрачный цифровизированный бизнес. Все документы занести в Единую государственную электронную систему строительства, которая уже работает. Аналог Дія в строительстве позволит проверить законность объектов онлайн.

— Эта система работает как искусственный интеллект, она будет проверять сотни реестров. Каждый, кто работает в этой системе, будет иметь свою электронную подпись. Нарушителя всегда можно будет идентифицировать, неважно это проектировщик, или это представитель департамента градостроительства, или это инженер технического надзора, который подписывает соответствующие акты, — рассказала инициатор законопроекта, глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

И если тотальную цифровизацию украинцы приветствуют, то другие изменения раскритиковали те, кому бы реформа должна была облегчить жизнь. Против выступили Ассоциация городов, а это 40 мэров и сельских голов — глава Киева, Львова, Днепра, Винницы, Национальный союз архитекторов, община.

Через петицию призвали президента закон ветировать. Мол, риски — в новой системе контроля за строительством. Реформа вводит возможность “частного контроля”. Заказчик строительства сможет выбрать, кто будет следить за объектом — город или частник. И выбор очевиден, говорят в Ассоциации городов.

— Один бизнес будет контролировать другой бизнес. Как такое возможно? У бизнеса главная цель — зарабатывать деньги. Кроме этого, вы как застройщик сможете создать такую организацию, которая сможет вас контролировать. Это контроль самого себя, — утверждает исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

В Минрегионе наоборот схему “бизнес контролирует бизнес” считают более эффективной. Убеждают, реформа усиливает ответственность всех участников, а для “схемщиков” и нарушителей прописали штрафы.

— Это демонополизация процесса, потому что сейчас кроме органа местного самоуправления невозможно никуда обращаться, если орган местного самоуправления делает это непонятным образом, у вас как у заказчика некуда двигаться, — рассказала заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская.

А еще мэры сетуют — реформа по сути не дает им полномочий качественно контролировать строительство в своем городе. Да, они обязательно будут отслеживать все объекты онлайн, обнаруживать нарушения в документах.

Но якобы зайти на стройплощадку, проверить, что там возводят — не смогут. Все решения по нарушителям и их ответственность будет принимать градостроительная палата, которую создадут при Минрегионе.

— Когда застройщики брали какую-то землю, строили, потом пропадали, куда жители идут — и они идут в мэрию, спасайте, помогайте. Мы это делали, и это делаем, а этот закон лишает нас этого права. Городские власти должны стоять сбоку и смотреть, что где-то там делается, — поделился мэр Львова Андрей Садовой.

Автор реформы наоборот говорит, что местные власти теперь будут нести ответственность за все, что у них строится.

— Мэры не хотят кардинальных изменений правил. Мы считаем, если бизнес строит честно и без нарушений, то ему никто не имеет права мешать. Если нарушения есть, то смогут и на проверку заходить, смогут и демонтировать, и привлекать к уголовной ответственности, — утверждает Шуляк.

По мнению движения Честно, реформа не усиливает роль общественности, несмотря на то, что часто именно общественные активисты и жители борются с самовольной застройкой.

— Что может общественный сектор? Все то, что и до этого. Выйти помитинговать, и обращаться в органы местного самоуправления. Но здесь тоже изменения — есть еще частные контролеры, к ним будет трудно достучаться. Если против этого закона выступают все кроме застройщиков, то возникает вопрос для кого он написан, — считает парламентский аналитик движения Честно Виктория Олейник.

По мнению Архитектурной палаты, реформу следует начинать с разработки качественных генеральных планов городов.

— Государство должно выделить общинам средства для создания качественной градостроительной документации, как это было сделано в Британии после Второй мировой войны. Каждый город имеет эту политику по восстановлению — делать для себя и не спрашивать чиновников из Киева. Им что там лучше видно, что делать в Каменце-Подольском или Хмельницком? — спросила архитектор, заместитель председателя Архитектурной палаты Украины Анна Кирий.

Минрегион напоминает, что еще два года назад принят соответствующий закон — города должны были усовершенствовать свою градостроительную документацию и все оцифровать. Но вроде бы не спешат это делать, в Минрегионе будут их ускорять.

Принятую парламентом градостроительную реформу президент еще не подписал, не ответил и на петицию о ветировании. Все ждут его решения, чтобы начать действительно качественное восстановление Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.