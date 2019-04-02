Украинские разведчики заняли часть серой зоны возле Донецка

Украинские армейцы заняли часть серой зоны, произошло это недалеко от Донецка. Наши разведчики вошли в одну из промзон и обустраивают там позиции.

В серую зону, которая постепенно становится нашей, недалеко от Донецка, выходим небольшой группой разведчиков, чтобы усилить на ночь наблюдательные посты. Важно поймать эти безопасные минуты сумерек, когда ни вида, ни тепловизор не зафиксирует наши силуэты.

По информации разведчиков туда из ближайшей деревни часто заходили боевики. Здания расположены на высоте, есть укрытия для снайперов.

Теплые вещи и вода – это главное с чем ребята пришли на смену. Сон короткий между дежурствами на бетонном полу. Питаются бойцы армейским пайком нового образца, где есть специальное вещество для разогрева блюд. Все без света и на ощупь чтобы не выдавать себя.

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Боевики заходили туда на короткие задания, брали с собой по минимуму. Кроме сигарет с маркировкой ДНР везде пустые контейнеры от полуфабрикатов российского производства.

На наблюдательном посту минимум движений. Бойцы все время следят за пределами промзоны в тепловизор. Там, где может пройти враг установили минные заграждения.

Следует еще несколько дней продержаться, чтобы сделать безопасную, насколько это возможно, дорогу для пехоты.

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