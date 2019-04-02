Українські розвідники зайняли частину сірої зони біля Донецька

Українські армійці зайняли частину сірої зони, сталося це неподалік Донецька. Наші розвідники зайшли до однієї із промзон та облаштовують там позиції.

У сіру зону, яка поволі стає нашою неподалік Донецька виходимо невеликою групою розвідників, аби посилити на ніч спостережні пости. Важливо спіймати ці безпечні хвилини сутінок, коли ні людське око, ні тепловізор не зафіксує наші силуети.

За інформацією розвідників туди з найближчого села часто заходили бойовики. Будівлі розташовані на висоті, є укриття для снайперів.

Теплі речі та вода – це головне з чим хлопці прийшли на зміну. Сон короткий між чергуваннями на бетонній підлозі. Харчуються бійці армійським пайком нового зразка, де є спеціальна речовина для розігріву страв. Все без світла та навпомацки аби не виказувати себе.

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Бойовики заходили туди на короткі завдання, брали з собою по мінімуму. Окрім цигарок із маркуванням ДНР скрізь порожні контейнери від напівфабрикатів російського виробництва.

На спостережному посту мінімум рухів. Бійці весь час слідкують за межами промзони у тепловізор. Там, де може пройти ворог встановили мінні загородження.

Слід ще кілька днів протриматися аби зробити безпечну, наскільки це можливо, дорогу для піхоти.

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