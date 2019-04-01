Сутки на Донбассе: как бойцы ВСУ защищают выбор украинцев на передовой

Пока Украина в эпицентре избирательного процесса, на фронте своя ежедневная и тяжелая работа. Быстро проголосовав, бойцы вернулись на передовую чтобы защитить в том числе и выбор каждого украинца.

В течение суток российские оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского. Наши давали отпор.

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В штабе ООС отмечают, что в настоящее время участились обстрелы населенных пунктов. Только за два дня 29-30 марта террористы стреляли из артиллерии по Золотому-1 и Золотому-4, а с БМП – по Новолуганскому. Повреждены жилые дома, дороги, линии электропередач. А с начала суток противник из гранатометов ударил по Крымскому.

На позициях вблизи Донецка необычно тихо. Накануне армейцы небольшими группами ездили к специальным избирательным участкам сформированных неподалеку, чтобы надолго не оставлять фронт. Ждали провокации и были готовы ко всему. Бойцы говорят: что бы в стране не происходило следует помнить, что война рядом, и что бы ни происходило в государстве и кто бы ним ни руководил – они будут держать оборону.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как голосовали Луганская и Донецкая области.

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