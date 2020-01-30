Украинский архитектор получил золото на International Design Awards в США
Украинское покоряет мир. Дом с трипольской керамикой в середине жюри конкурса International Design Awards наградило золотым отличием. Само помещение расположено недалеко от столицы и уже стало местом, куда местные приходят посмотреть на произведение архитектурного искусства.
В Козине появился необычный дом. Современный, с огромными панорамными окнами. Во дворе с десяток различных скульптур. И первое, что бросается в глаза – крыша. Она по-настоящему украинская, из камыша.
Сочетание украинского и японского стилей, которое воплотил в своей квартире украинский архитектор Сергей Махно, вызвало немалое восхищение у членов международного архитектурного конкурса в Лос-Анджелесе.
Факты ICTV ранее писали о 7 шедеврах мировой архитектуры, которые стоит увидеть.