Украинский архитектор получил золото на International Design Awards в США

Украинское покоряет мир. Дом с трипольской керамикой в ​​середине жюри конкурса International Design Awards наградило золотым отличием. Само помещение расположено недалеко от столицы и уже стало местом, куда местные приходят посмотреть на произведение архитектурного искусства.

В Козине появился необычный дом. Современный, с огромными панорамными окнами. Во дворе с десяток различных скульптур. И первое, что бросается в глаза – крыша. Она по-настоящему украинская, из камыша.

Сочетание украинского и японского стилей, которое воплотил в своей квартире украинский архитектор Сергей Махно, вызвало немалое восхищение у членов международного архитектурного конкурса в Лос-Анджелесе.

Факты ICTV ранее писали о 7 шедеврах мировой архитектуры, которые стоит увидеть.

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