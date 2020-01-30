Український архітектор отримав золото на International Design Awards у США

Українське підкорює світ. Будинок із трипільською керамікою у середині журі конкурсу International Design Awards нагородило золотою відзнакою. Саме помешкання розташоване неподалік столиці і вже стало місцем, куди місцеві приходять подивитися на витвір архітектурного мистецтва.

У Козині з’явився незвичний будинок. Сучасний, з величезними панорамними вікнами. На подвір’ї з десяток різноманітних скульптур. Та перше, що впадає в око – дах. Він по-справжньому український, з очерету.

Поєднання українського та японського стилів, що втілив у своєму помешканні український архітектор Сергій Махно, викликало неабияке захоплення у членів міжнародного архітектурного конкурсу у Лос-Анджелесі.

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