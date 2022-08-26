Украинский Байрактар. Характеристики БПЛА Фурия и что о нем говорят бойцы ВСУ

Современная война в Украине против русских агрессоров показала, что значительное место в ней занимают дроны и беспилотники. Кроме знаменитых Байрактаров, у нас есть еще и свои отечественные летательные аппараты.

БПЛА Фурия – это современные украинские многоцелевые беспилотники для ведения разведки и корректировки огня артиллерии. Каждый самолет оснащен тепловизионной камерой. Управление и сбор информации производится через наземную станцию.

Превосходство такого беспилотника в дальности полета — эта железная птичка способна находиться в небе до трех часов и улетать на 50 километров. Выполняет миссию даже во время сильного ветра.

Фурии хорошо знакомы нашим артиллеристам, ведь уже не первый год беспилотники удачно корректируют огонь по врагу и его технике.

– Эти комплексы это то, что сейчас нужно, потому что квадрокоптеры квадрокоптерами, а дальности не хватает. Артиллерия стреляет как минимум с 15 и более километров. А квадрокоптеры не достают. Поэтому данные комплексы это единственное, что спасает нас от вражеской артиллерии, – рассказывает военный ВСУ Фарадей.

Фонд Виктора Пинчука приобрел для военных 12 таких беспилотников. Первые Фурии уже выполняют боевые задания.

Передача БПЛА военным является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука Вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам. Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более $45 млн в помощь армии и гражданскому населению.

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