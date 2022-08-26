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Факти / Відео / Lifestyle / Техніка

Український Байрактар. Характеристики БПЛА Фурія та що про нього кажуть бійці ЗСУ

Мирослава Прокопюк журналіст Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Сучасна війна в Україні проти російських агресорів показала, що значне місце у ній займають дрони та безпілотники. Окрім славнозвісних Байрактарів, у нас є ще і свої вітчизняні літальні апарати.

БПЛА Фурія – це сучасні українські багатоцільові безпілотники для ведення розвідки та корегування вогню артилерії. Кожен літак оснащений тепловізійною камерою. Управління та збір інформації відбувається через наземну станцію.

Перевага такого безпілотника в дальності польоту – ця залізна пташка здатна перебувати в небі до трьох годин і відлітати на 50 кілометрів. Виконує місію навіть під час сильного вітру.

Фурії добре знайомі нашим артилеристам, адже вже не перший рік безпілотники вдало коригують вогонь по ворогу та його техніці.

– Ці комплекси це те, що зараз треба, тому що квадрокоптери квадрокоптерами, а дальності не вистачає. Артилерія стріляє як мінімум з 15-ти та більше кілометрів. А квадрокоптери не дістають. Тому дані комплекси це єдине, що рятує нас від ворожої артилерії, – розповідає військовий ЗСУ Фарадей.

Фонд Віктора Пінчука придбав для військових 12 таких безпілотників. Перші Фурії вже виконують бойові завдання.

Передача БПЛА військовим є частиною масштабної допомоги Фонда Віктора Пінчука Збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам. Загалом з початку військових дій Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад $45 млн на допомогу армії та цивільному населенню.

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