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Украинцы на вершине: как альпинисты покорили самую экстремальную гору Гималаев

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Трое украинских альпинистов из Киева и Черкасс установили рекорд мирового масштаба — покорили самую экстремальную Аннапурную гору. Ее еще называют главной не решенной проблемой Гималаев.

Это десятая по высоте гора в мире. Но главная ее сложность не в высоте, а в экстремальности.

Верхушка Аннапурны – это сплошная вертикальная стена, покорить которую мешает ветер скоростью 100 км/ч.

Сделали это трое украинских альпинистов из Киева и Черкасс. Их восхождение длилось два месяца, ведь это 10-я по высоте гора в мире.

Михаил Фомин, Никита Балабанов и Вячеслав Полежайко уже пытались подняться на нее в 2019 году. Тогда это не удалось.

Работа над ошибками позволила через два года подняться на вершину.

Наши альпинисты вошли в историю еще и потому, что прошли путь по собственному уникальному маршруту, прошли там, где еще не ступала нога человека.

Еды и кислорода едва хватило. Самой сложной была верхушка, скорее напоминавшая вертикальную стену высотой в три километра.

Постоянная температура воздуха -20 и бешеный ветер. В таких условиях ребята продвигались всего по 100 м в день.

Из-за титанической нагрузки спортсмены на троих потеряли 40 кг веса.

Спортсмены предполагают, что их победа будет признана лучшим восхождением в 2021 году. И вряд ли этот рекорд побьют в ближайшее время.

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