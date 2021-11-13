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Українці на вершині: як альпіністи підкорили найекстремальнішу гору Гімалаїв

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Троє українських альпіністів з Києва та Черкас встановили рекорд світового масштабу – підкорили найекстремальнішу гору Аннапурну. Її ще називають головною не розв’язаною проблемою Гімалаїв.

Це десята за висотою гора у світі. Та головна її складність не у висоті, а в екстремальності.

Верхівка Аннапурни – це суцільна вертикальна стіна, підкорити яку заважає вітер швидкістю 100 км/год.

Зробили це троє українських альпіністів з Києва та Черкас. Їх сходження тривало два місяці, адже це 10-та за висотою гора у світі.

Михайло Фомін, Микита Балабанов та В’ячеслав Полежайко вже намагалися піднятися на неї у 2019 році. Та тоді це не вдалося.

Робота над помилками дозволила за два роки потому таки піднятися на вершину.

Наші альпіністи увійшли в історію ще й тому, що здолали шлях за власним унікальним маршрутом, пройшли там, де ще не ступала нога людини.

Їжі та кисню ледь вистачило. Найскладнішою була верхівка, що радше нагадувала вертикальну стіну заввишки у три кілометри.

Постійна температура повітря -20 та скажений вітер. За таких умов хлопці просувалися лише по 100 м на день.

Через титанічне навантаження спортсмени на трьох втратили 40 кг ваги.

Спортсмени припускають, що їхня перемога буде визнана кращим сходженням 2021-го року. І навряд цей рекорд поб’ють найближчим часом.

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