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Факты / Видео / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Украину накрыла настоящая жара — когда температура начнет спадать

Сегодня Украину накрыла настоящая жара. Осадков 14 июля не прогнозируют ни в одном регионе.

В большинстве областей столбики термометров достигнут рекордных +35. Такая погода продлится до конца недели.

Температура несколько снизится только с 19 июля. В такие жаркие дни следует помнить о правилах безопасности — не находиться долго на солнце.

Пиковой считается обеденная жара, а именно — время с 12.00 до 16.00.

Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить больше воды. В парках и лесах лучше не разводить костры в жаркий день.

Лучше всего, когда на улице +35, быть в одежде из легких, натуральных тканей, которые не сильно пристают к телу.

Стоит не забывать о солнцезащитных очках и шляпке, чтобы спастись от теплового удара.

Если вы все же почувствовали тошноту, головокружение, потерю равновесия, одышку, повышение температуры и обильное потоотделение, возможно, у вас тепловой удар.

Что делать в таком случае и как этого избежать, Факты ICTV рассказывали ранее.

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