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Ураган Дориан унес жизни 5 человек, скорость ветра достигает 300 км/ч

По меньшей мере, пять человек уже стали жертвами урагана Дориан на Багамах.

Ураган разрушил или серьезно повредил примерно 13 тысяч жилых домов. Скорость ветра временами достигала почти 300 километров в час. Часть региона затопило.

Прогноз по курсу Дориана уже изменился – стихия может обойти Флориду и выйти к Южной и Северной Каролины, а также Джорджии.

Читайте: Как выглядит ураган Дориан – удивительное видео из космоса

С самой высокой 5 категории ураган ослабел до 4, но на все 100% поведение урагана синоптики предусмотреть не могут. Поэтому в Штатах более миллиона человек получили рекомендацию эвакуироваться.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что ураган Дориан может стать одним из самых мощных в истории.

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