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Ураган Доріан забрав життя 5 людей, швидкість вітру сягає 300 км/год

Щонайменше, п’ятеро людей вже стали жертвами урагану Доріан на Багамах.

Буревій зруйнував або серйозно пошкодив приблизно 13 тисяч житлових будинків. Швидкість вітру часом сягала майже 300 кілометрів на годину. Частину регіону затопило.

Прогноз щодо курсу Доріана вже змінився – стихія може оминути Флориду й вийти до Південної та Північної Кароліни, а також Джорджії.

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З найвищої 5 категорії ураган ослаб до 4, але на всі 100% поведінку урагану синоптики передбачити не можуть. Тож у Штатах понад мільйон людей отримали рекомендацію евакуюватися.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що ураган Доріан може стати одних з найпотужніших в історії.

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