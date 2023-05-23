Успешный пример Гостомеля: как в городе используют руины, оставшиеся после боев

В результате войны в Украине образовалось более 12 млн тонн отходов разрушения – это только остатки разрушенных и поврежденных россиянами жилых домов. Строительного мусора будет больше, потому что война и обстрелы продолжаются, невозможно сосчитать, сколько его на оккупированных территориях и там, где продолжаются бои.

Наши мусорные полигоны и так переполнены и таких объемов не выдержат. В общинах стали появляться стихийные свалки. Мировой опыт – это переработка строительных отходов и повторное использование в новом строительстве. У нас тоже его начали перерабатывать, но пока немного.

Большая свалка строительных отходов выросла в пригороде Ирпеня Киевской области – туда свозят остатки разрушенных россиянами домов – кирпич, шифер, бетонные плиты. Обустроить его здесь решила городская комиссия. Но рядом река Буча, и в экоинспекции обеспокоены: стройматериалы – опасный класс отходов, они будут отравлять воду и почву.

Мэр Ирпеня говорит, что после оккупации и боев город был разрушен на 70%, строительных отходов очень много. Другого места, куда их вывезти – не было. Обещает, что скоро свалку будут убирать – японцы подарили оборудование для переработки строительных отзодов – 10 единиц техники, а скоро приедут еще три установки для измельчения кирпича и бетона. Параллельно ведут переговоры с литовцами, чтобы помогли с переработкой.

В соседнем Гостомеле уже есть успешный пример – французская компания, взявшаяся восстанавливать разрушенный жилой квартал, после демонтажа прямо на площадке перерабатывает строительные отходы. Рабочие сортируют железо, стекло, дерево. Специальная установка измельчает кирпич и остатки бетонных конструкций. Переработать и повторно использовать можно до 80% строительного мусора.

Перерабатывают отходы от разрушений домов за деньги города в Харькове на Дергачевском полигоне. Начали в сентябре, как только деоккупировали область. Коммунальное предприятие имеет одну машину для измельчения отходов бетона и еще одну – для измельчения древесины. Измельченным подсыпают дорогу к полигону и ждут большого восстановления Харькова.

Часть строительного мусора перерабатывают в Чернигове, а вот в Николаеве развалины просто вывозят на полигон. В прошлом году в Киевскую область приезжала израильская компания, заявляла о строительстве завода по переработке строительного мусора. Но дальше разговоров не продвинулись.

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