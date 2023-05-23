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Наталія Кулик, Журналістка Факти ICTV

Успішний приклад Гостомеля: як у місті використовують руїни, які лишилися після боїв

Унаслідок війни в Україні утворилося понад 12 млн тонн відходів руйнації – це тільки залишки зруйнованих і пошкоджених росіянами житлових будинків. Будівельного сміття буде більше, бо війна та обстріли тривають, неможливо порахувати, скільки його на окупованих територіях і там, де тривають бої.

Наші сміттєві полігони і так переповнені і таких обсягів не витримають. У громадах почали з’являтися стихійні звалища. Світовий досвід – це переробка будівельних відходів і повторне використання у новому будівництві. У нас теж його почали переробляти, але поки що небагато.

Велике звалище будівельних відходів виросло у передмісті Ірпеня на Київщині – туди звозять залишки зруйнованих росіянами будинків – цегла, шифер, бетонні плити. Облаштувати його саме тут вирішила міська комісія. Але поруч річка Буча, і в екоінспекції занепокоєні: будматеріали – небезпечний клас відходів, вони отруюватимуть воду і ґрунт

Міський голова Ірпеня каже, що після окупації та боїв місто було зруйновано на 70%, будівельних відходів дуже багато. Іншого місця, куди їх вивезти – не було. Обіцяє, що скоро звалище прибиратимуть – японці подарували обладнання для переробки будівельних залишків – 10 одиниць техніки, а скоро приїде ще три установки для подрібнення цегли та бетону. Паралельно ведуть перемовини з литовцями, аби ті допомогли з переробкою.

В сусідньому Гостомелі вже є успішний приклад – французька компанія, яка взялася відновлювати зруйнований житловий квартал, після демонтажу прямо на майданчику переробляє будівельні відходи. Робітники відсортовують залізо, скло, дерево. А спеціальна установка подрібнює цеглу та залишки бетонних конструкцій. Переробити і повторно використати можна до 80% будівельного сміття.

Переробляють залишки від руйнування будинків за гроші міста у Харкові на Дергачівському полігоні. Почали у вересні, щойно деокупували область. Комунальне підприємство має одну машину для подрібнення відходів бетону, і ще одну – для подрібнення деревини. Подрібненим підсипають дорогу до полігону і чекають великої відбудови Харкова.

Частину будівельного сміття переробляють у Чернігові, а ось у Миколаєві руїни просто вивозять на полігон. Торік на Київщину приїжджала ізраїльська компанія, заявляла про будівництво заводу з переробки будівельного сміття. Але далі розмов не просунулися.

Ірпінь, Будівництво, відходи, Війна в Україні, Гостомель, Миколаїв, переробка відходів, переробка сміття, сортування сміття, утилізація відходів, Харків, Чернігів
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